Am Donnerstagabend ist es in Berlin-Charlottenburg zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.



Gegen 18.25 Uhr riefen Passanten die Polizei zum Los-Angeles-Platz. Auf der Straße und in einem benachbarten Parkhaus gingen rund 20 Personen aufeinander los. Laut Zeugen sollen auch Messer, Kleinpflastersteine und ein schusswaffenähnlicher Gegenstand zum Einsatz gekommen sein. Durch Steinwürfe wurde auch ein in der Augsburger Straße geparkter Mercedes beschädigt.



Die Polizei nahmen drei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren vorläufig fest, sie sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.