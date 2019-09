Der Berliner Innenausschuss will die Schlaganfall-Mobile der Feuerwehr ab 2020 streichen. Nach heftiger Kritik von verschiedenen Seiten hat der Regierende Bürgermeister am Dienstag nun ein Machtwort gesprochen. Demnach sollen die "Stemos" vorerst bleiben.

Im Streit um die Schlaganfall-Mobile der Berliner Feuerwehr hat der Regierende Bürgermeister ein Machtwort gesprochen. "Die beteiligten Ressorts befinden sich weiterhin miteinander im Gespräch. In diesem Kontext hat der Regierende Bürgermeister unmissverständlich deutlich gemacht, dass das Projekt bis mindestens 2021 weitergeführt wird", bestätigte Claudia Sünder, die Sprecherin der Senatskanzlei, rbb|24 am Dienstag. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Erst am Montag hatte der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses beschlossen, das Projekt mit den sogenannten Stroke-Einsatz-Mobilen (Stemo) nicht fortzusetzen. Statt der seit 2011 eingesetzten drei Stemo-Fahrzeuge wolle die Koalition Rettungsfahrzeuge für die Feuerwehr erwerben, bestätigte der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD), Martin Pallgen, dem rbb.

Herkömmliche Rettungswagen könnten die Schlaganfall-Patienten schneller in die Krankenhäuser bringen als die Stemo-Einsatzfahrzeuge, hatte Pallgen der rbb-Abendschau am Montag gesagt. Die Entscheidung gegen die Weiterfinanzierung der Stemo-Fahrzeuge war im Zuge der aktuellen Beratungen für den Dopppelhaushalt 202/21 gefallen. Demnach geht es um drei Millionen Euro pro Jahr. Begründet wurde die Entscheidung unter anderem mit dem bisher nicht belegten Nutzen der Mobile und den Bedenken der Feuerwehr.

Ein Stemo fahre im Schnitt rund sieben Einsätze pro Tag, davon nur in der Hälfte der Fälle auch tatsächlich zu Schlaganfallpatienten, erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Wolfgang Albers. Zudem werde es bei seinen Einsätzen deshalb regelmäßig noch von einem gewöhnlichen Rettungswagen begleitet. Mit der Modernisierung des Feuerwehr-Fuhrparks, die auch zu kürzeren Hilfsfristen bis zum Eintreffen bei Patienten beitragen soll, handle man "im Sinne der schnellstmöglichen Hilfe berlinweit".

Dagegen warnte CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger Rot-Rot-Grün davor, "leichtfertig das Leben und die Gesundheit Tausender aufs Spiel" zu setzen.

Auch die Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Lena Högemann, übte Kritik. Ihre Verwaltung könne die geplante Einstellung der Stemos "nicht gutheißen". Högemann plädierte dafür, das Projekt wie geplant wissenschaftlich zu evaluieren - dafür sei der Weiterbetrieb bis 2021 nötig. Die "Stemos" seien eine "sinnvolle Ergänzung" zu den Schlagfall-Spezialabteilungen an Kliniken. Mit diesen 16 Stationen sei die Versorgung in Berlin "in jedem Fall gut".