Unbekannte haben drei obdachlose Männer in Berlin-Friedrichshain angegriffen und zwei von ihnen schwer verletzt. Die beiden Täter sollen am Donnerstagabend zunächst einen 30-Jährigen auf der Warschauer Brücke aus dem Schlaf gerissen, geschlagen und getreten haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.