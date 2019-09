Das geht aus der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor, die dem rbb vorliegt und über die am Mittwoch zuerst die "Berliner Morgenpost" berichtete. Zum Zeitpunkt der Anschaffung des Kunstobjektes habe dessen Wert bei 30.000 Euro gelegen, heißt es in der Antwort weiter. Der Gesamtwert des "Goldnestes" wird inzwischen auf 80.000 Euro geschätzt.

Die Bildungsverwaltung teilte auch mit, wie das Kunstwerk gesichert war: Die dichtverschweißte Vitrine war demnach innen luftleer und wurde in einen Stahltresor, der in einer Wandaussparung eingebaut wurde, von innen eingeschoben. Die Vitrine war laut Bildungsverwaltung thermisch mit einer Isolierschicht vom Stahltresor getrennt und anschließend mit diesem verschweißt und verschraubt worden. Ein Herausnehmen sei somit nicht möglich gewesen, heißt es in der Antwort auf Tom Schreibers Anfrage.

Der Tresor war aus Stahlblech. Die Glasscheiben der Vitrine bestanden aus Verbundsicherheitsglas und einer Spezialfolie. Die Folie sollte der Abwehr von Axt- und Hammerschlägen dienen. In das Glas eingelassen war eine Alarmsicherheitsschleife. Das Kunstobjekt wurde zudem videoüberwacht und war an die Alarmanlage der Schule und somit an das zuständige Wachschutzunternehmen angeschlossen, so die Bildungsverwaltung. Dennoch gelang es den Einbrechern, die Vitrine aufzubrechen.