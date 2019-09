Die Berliner Polizei geht seit Freitagmittag gegen Drogendealer im Görlitzer Park vor. An dem Einsatz, der um 12 Uhr begonnen hat und immer noch andauert, nehmen 120 Kräfte teil, wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte. Über Ergebnisse werde erst am Samstag berichtet, sagte er weiter. Im Görlitzer Park stehen seit vielen Jahren Dutzende Dealer, laut Polizei überwiegend afrikanischstämmige Männer, und verkaufen Marihuana. Auch Drogen wie Kokain und Ecstasy wurden schon gefunden.

Eine 2015 unter dem damaligen CDU-Innensenator Frank Henkel initiierte "Null-Toleranz-Strategie" mit regelmäßigen Polizeikontrollen brachte keinen nachhaltigen Erfolg.



Der von den Grünen regierte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verfolgt sein sogenanntes "Handlungskonzept Görlitzer Park", das festlegt: "Keine Gruppe darf diskriminiert werden, keine den Park dominieren." Die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnis90/Die Grünen) sagt: "Das war ein Anliegen der Nachbarschaft, die sich hier engagiert hat für den Park. Sie sagen, keine Gruppe soll ausgeschlossen werden." In der vom rbb recherchierten und produzierten ARD-Fernsehsendung "Kontraste - die Reporter" hatten sich Anwohner in dieser Woche gegen diese Auffassung gewehrt und ein Durchgreifen gegen die Dealer-Szene gefordert.



Zuletzt hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) eine nächtliche Schließung des Parks in Erwägung gezogen. Nötig sei ein Gesamtkonzept für den Park. Das Ziel sei weiter, "die Parknutzung für die Öffentlichkeit sicher zu gestalten".