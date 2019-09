In Berlin-Gropiusstadt sind in der Nacht auf Montag drei Autos in Flammen aufgegangen.



Die Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz in der Wutzkyallee, wie die Berliner Polizei dem rbb am Montagmorgen bestätigte. Laut Feuerwehr konnten die Autos nach einer Stunde gelöscht werden.



Die Polizei geht von Brandstiftung aus.