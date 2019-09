Nach dem schweren Unfall mit vier Toten in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte schaltet sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ein. Nach übereinstimmenden Medienberichten will sich Müller zeitnah mit den Initiatoren der Online-Petition "Sichere Schulwege an der Invalidenstraße – Jetzt" treffen. Bislang haben knapp 11.000 Menschen die Petition unterschrieben.



In einem Brief teilt Müller den Initiatoren mit, dass auch ihn der schreckliche Unfall tief bestürzt hat. "Wir müssen uns ansehen, was wir konkret tun können, damit solchen schrecklichen Vorkommnissen vorgebeugt werden kann", zitiert der "Tagesspiegel" aus einem Brief, den Müller an die Initiative geschrieben hat. Gefahrenstellen sowie die Wege zu Schulen und Kitas müssten nachhaltig gesichert werden.