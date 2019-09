dpa/Jörg Carstensen Audio: Inforadio | 16.09.2019 | Roland Stimpel | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Nach dem Unfall in Berlin-Mitte - Polizei durchsucht Wohnung des SUV-Fahrers

16.09.19 | 11:48 Uhr

Im Fall des tödlichen Unfalls in Berlin-Mitte haben inzwischen Ermittler die Wohnung des SUV-Fahrers durchsucht. Der Mann will sich weiterhin nicht äußern. Derweil erhöhen besorgte Anwohner der Invalidenstraße und Initiativen ihren Druck auf die Politik.

Nach dem tödlichen Autounfall mit einem SUV in Berlin ist die Wohnung des Fahrers von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Die Durchsuchung erfolgte bereits am Freitag, wie eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Montag sagte. "Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Sie müssen jetzt ausgewertet werden." Die "Bild"-Zeitung hatte darüber berichtet.



Die Durchsuchung hängt den Angaben zufolge damit zusammen, dass eine Beifahrerin nach dem Unfall gesagt hatte, der Fahrer habe am Steuer einen epileptischen Anfall erlitten. An die Patientenakte des Mannes kommt die Polizei aber nicht heran, weil für die Akte wegen der ärztlichen Schweigepflicht ein sogenanntes Beschlagnahmeverbot gilt. Der Fahrer, gegen den wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, könnte die Akte freigeben - was er aber bisher nicht getan hat.



Am 6. September war das Auto an einer Kreuzung in Berlin über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße abgekommen. Der SUV rammte eine Ampel, überfuhr vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge.



Klimaschützer und Eltern mahnen zum Umdenken

Unterdessen erhöhen Anwohner der Invalidenstraße und besorgte Eltern den Druck auf die Politik. Seit Montagmorgen stehen Aktivisten der Initiative "Parents For Future" an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte, direkt neben dem Bundeswirtschaftsministerium. Mit einer 72-Stunden-Aktion wollen sie für mehr Klimaschutz eintreten, aber auch auf die besonderen Gefahren der Invalidenstraße hinweisen und halten mahnende Schilder in Händen.



Bereits am Donnerstag hat ein Anwohner und dreifacher Familienvater eine Onlinepetition auf [change.org] gestartet. Darin fordert Julian Kopmann, der Initiator der Petition, von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), "die bestehende Tempo 30 Zone unverzüglich auf die Invalidenstraße zwischen Brunnenstraße und Nordbahnhof auszuweiten und somit das gesamte Gebiet zwischen Bernauer und Torstraße abzudecken und zeitnah durch weitere Maßnahmen den Verkehr auf der Invalidenstraße zu beruhigen." Für ihn sei der Unfall ein "Weckruf" gewesen. Bis Montagvormittag haben mehr als 9.200 Menschen unterschrieben.

FUSS e.V. fordert Radwege anstatt Parkplätzen

Auch der Lobbyverband der Fußgänger, FUSS e.V., unterstützt die Petition. Bundesvorstandsmitglied Roland Stimpel hofft auf einen "Symbolort" in der Stadt. Im rbb schlug er am Montagmorgen vor, an der Invalidenstraße die Parkplätze zu entfernen. Die Straße sei zu eng. "50 Parkplätze behindern ungefähr 5.000 Menschen, die dort täglich vorbei wollen." Die Parkplätze sollten zu Radwegen gemacht werden, so Stimpel. SUV seien dort nicht das Kernproblem, sondern der mangelnde Platz und die Geschwindigkeit. Helfen könne auch eine Tempo-30-Zone - denn eine verminderte Geschwindigkeit ermögliche erst "sichere Räume für schwächere, ungepanzerte Verkehrsteilnehmer", meint Stimpel. Wenn ein Mensch mit Tempo 30 gerammt werde, sinke die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt drastisch - vor allem im Vergleich zu Tempo 50. Zusätzliche Blitzeranlagen sollten das kontrollieren, fordert der Fußgänger-Lobbyist.



Scheuer sieht Handlungsbedarf an der Invalidenstraße

Die Diskussion um mehr Sicherheit auf der Invalidenstraße hat längst auch die Bundespolitik erreicht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erteilte am Sonntagabend in der ARD-Talksendung "Anne Will" [daserste.de] Forderungen der Grünen nach einem innerstädtischen Verbot von SUV-Fahrzeugen eine Absage.



Natürlich müssten Stadtverkehre umorganisiert werden, dabei brächten aber Verbote einzelner Fahrzeugklassen gar nichts. Er selbst sei schockiert gewesen über den Unfall, sein Ministerium liegt in der Nähe des Unfallorts an der Invalidenstraße. "Das ist auch mein Kiez, ich fahre da oft mit dem Rad und gehe zu Fuß in den Supermarkt, der dort liegt, wo das passiert ist", so Scheuer. Aber: "Wäre das der Transporter eines Handwerkers gewesen oder ein Familien-Van - würden wir dann solche Diskussionen auch führen?", so der CSU-Politiker. Dass es an der Kreuzung Invalidenstraße/Ackerstraße dringenden Handlungsbedarf gebe, sehe auch er. Fußgänger und Radfahrer müssten dort gestärkt werden. "Ich würde den Regierenden Bürgermeister Michael Müller gerne auffordern, diese Straßensituation zu verändern, aber das ist Kommunalpolitik."



