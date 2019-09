Mehr als 1.100 Schlafplätze für Obdachlose in Berlin

Die Berliner Kältehilfe erweitert in diesem Herbst und Winter nochmals ihr Schlafplatz-Angebot für Obdachlose. Zum Schutz vor niedrigen Temperaturen werden mehr als 1.100 Plätze zur Verfügung gestellt, teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Freitag mit. Im vergangenen Winter hatte die Berliner Kältehilfe bereits ihr Angebot auf 1.000 Schlafplätze aufgestockt. Die ersten 443 Plätze werden ab dem 1. Oktober bereitgestellt. Bis zum Jahresende soll die Zahl auf 1.162 steigen. Die Kältehilfesaison beginnt im Herbst und dauert bis April.

Per Telefon, Internet und gedruckten Wegweisern informiert die soziale Einrichtung bedürftige Menschen über Schlafplätze und Orte zum Aufwärmen. Neu sei in diesem Jahr eine Kältehilfe-App [kältehilfe-berlin.de]. Die mobile Anwendung funktioniere auch ohne dauerhaften Internetzugang.



Im vergangenen Jahr waren die Schlafplätze laut Senatsverwaltung zeitweise nahezu ausgelastet. Über 90 Prozent seien in besonders kalten Nächten belegt gewesen. Organisiert wird die Kältehilfe von Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden, dem Senat und den Bezirken.