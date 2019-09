Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Berlin-Köpenick sind drei Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Berliner Feuerwehr am Dienstagabend mit. Bei den Verletzten handelt es sich demnach um einen Wachmann und zwei Bewohner. Der Brand sei schnell gelöscht worden. Das Feuer war am späten Dienstagnachmittag in einer Wohnung im 2. Obergeschoss des Container-Baus ausgebrochen.

In der Unterkunft in der Alfred-Randt-Straße leben derzeit 286 Flüchtlinge. Etwa 200 müssten in andere Unterkünfte verlegt werden, weil die Unterkunft stark verraucht sei, hieß es vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Sie sollen nun in Treptow-Köpenick, Neukölln und Pankow unterkommen. Für Familien sei wichtig, dass die Kinder weiter in ihre Schulen gehen könnten, sagte der Sprecher der Behörde. Über die Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.



Die Unterkunft in Köpenick war eine der ersten, die in Containerbauweise in Berlin für Flüchtlinge errichtet wurde. Sie ist seit 2014 in Betrieb.