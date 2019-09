Das Berliner Kriminalgericht in Berlin-Moabit gewährt am Samstag Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Viele Berliner nutzten schon kurz nach Öffnung am Vormittag die Chance. Rund 1.500 Besucher seien bis zum Mittag zum Tag der offenen Tür ins Kriminalgericht an der Turmstraße gekommen, sagte Sprecherin Lisa Jani. Darunter auch viele Familien. "Für Kinder ab sechs Jahren bieten wir spezielle Führungen an", sagte die Sprecherin.