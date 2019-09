Mitarbeiter der BVG haben am späten Freitagabend einen lebensgefährlich verletzten Mann in einem Gleisbett der U2 aufgefunden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nachdem der Strom abgeschaltet worden war, bargen Feuerwehr, Polizei und BVG-Mitarbeiter den Mann zwischen den Bahnhöfen Nollendorfplatz und Wittenbergplatz. Er war zwischen einer Wand und der Stromversorgungsschiene eingeklemmt.



Der Verletzte sei nicht ansprechbar gewesen und habe sehr schwere Verletzungen aufgewiesen. Anhand der mitgeführten Gegenstände habe die Polizei den 36-Jährigen identifizieren können. Neben dem Verletzten lagen laut Mitteilung diverse Sprayerutensilien und an der Wand befand sich ein nicht fertiggestelltes Graffiti. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann beim Sprayen aus noch unklaren Gründen verletzt wurde.