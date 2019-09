Ein 19-Jähriger ist bei einem Messerangriff in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der junge Mann am Vorabend gegen 23:30 Uhr im James-Simon-Park an der Museumsinsel mit drei Männern gestritten haben. Im Verlauf des Streit habe ein Mann des Trios den 19-Jährigen mit einem Messer zunächst lebensgefährlich verletzt.

Eine 15 Jahre alte Zeugin habe dann Reizgas in Richtung des Trios gesprüht, das daraufhin geflüchtet sei, so die Polizei. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr soll nicht mehr bestehen.