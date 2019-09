Mahnwache an der Stelle, an der am Freitag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall gestorben waren | Bild: dpa/Paul Zinken

Nach dem tödlichen Unfall in Berlin - So gefährlich sind SUVs wirklich

09.09.19 | 19:40 Uhr

Schwere Geländewagen und große SUV im dichten Stadtverkehr stehen in der Kritik – nicht zuletzt nach dem tödlichen Unfall in Berlin vergangene Woche. Doch zumindest in Sachen Fußgängerschutz sind moderne SUVs tatsächlich besser als ihr Ruf. Von Claudia Stern

Der schwere Verkehrsunfall mit einem SUV am vergangenen Freitag in Berlin-Mitte, bei dem vier Fußgänger – darunter ein dreijähriger Junge – getötet wurden, hat eine öffentliche Debatte um die Gefährlichkeit der schweren Sportgeländewagen ausgelöst. Vor allem im dichten Stadtverkehr stellen sie eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer dar – so zumindest die These, die diverse Berliner Stadtpolitiker vertreten.



So forderte Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer im [Tagesspiegel] eine Obergrenze für SU, weil sie eine besondere Gefahr für Fußgänger und Radfahrer seien.



Bereits am Wochenende hatte Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksbürgermeister von Mitte, auf Twitter geschrieben: "Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt." Jeder Fahrfehler werde zur "Lebensgefahr für Unschuldige".

Greenpeace: Hohe Front wirkt wie eine Mauer

Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace sieht in den bulligen Schwergewichten ein Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer. In einer Pressemitteilung vom Samstag heißt es: "Bei Fußgängern steigt das Risiko eines tödlichen Unfalls aufgrund der höheren Motorhaube um die Hälfte an." Kinder seien dabei besonders gefährdet, da sie aus einem SUV schlechter zu sehen seien und bei einer Kollision auf Kopf- und Brusthöhe getroffen würden.



In Greenpeace-Report 2019 ist weiter zu lesen, die hohe Front und die oft kürzere Motorhaube wirke wie eine Mauer. "Deshalb stürzen Fußgänger, die von einem SUV oder Geländewagen angefahren werden, gefährlicher, weil sie häufiger weggestoßen werden." Als Quelle nennt Greenpeace eine amerikanische Studie über die Gefährlichkeit von SUVs für Fußgänger aus dem Jahr 2010, die in der Fachzeitschrift Traffic Injury Prevention veröffentlicht wurde (Ausgabe 11/2010, S. 48–56).

Unfallforscher: SUV nicht gefährlicher als ein Smart

Der These vom Sicherheitsrisiko SUV widersprochen hat am Wochenende der Unfallforscher der Deutschen Versicherungswirtschaft, Siegfried Brockmann: "Man kann nicht einfach sagen: Ein SUV ist grundsätzlich gefährlicher als ein Polo oder als ein Smart." Entscheidend sei vielmehr die Geschwindigkeit, so der Experte. "Alles was jenseits von 50 Stundenkilometern ist, ist für einen menschlichen Körper mindestens lebensgefährlich, meistens aber auch tödlich, egal mit welchem Fahrzeug", so Brockmann.



Mit dieser Aussage löste Brockmann einen Sturm der Entrüstung im Netz aus. Doch Brockmann steht mit seiner Einschätzung keineswegs alleine da. Der ADAC teilte rbb|24 auf Anfrage mit: "Auch wenn SUV optisch den Eindruck erwecken mögen, dass sie gefährlicher sind als Kompaktwagen, gibt es in der Unfallforschung keine Erkenntnisse darüber. Tatsächlich besteht nämlich kein direkter Zusammenhang zwischen der Unfallschwere und der Bauform oder dem Gewicht von Fahrzeugen. Maßgeblich bei einem Unfall sind vielmehr die Geschwindigkeit und Art des Zusammenstoßes."

Fiat Panda und BMW X5 im Vergleich

Sowohl der ADAC als auch die Unfallforschung der Deutschen Versicherungswirtschaft stützen ihre Aussagen unter anderem auf die Testergebnisse des Europäischen Neuwagen-Bewertungs-Programms Euro NCPA (European New Car Assessment Programme), einer Gesellschaft europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände mit Sitz in Brüssel. Die Organisation führt Crashtests mit neuen Automobiltypen durch und bewertet danach und anhand der verfügbaren Sicherheitssysteme ihre Sicherheit – sowohl für erwachsene Insassen und Kinder als auch für ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger.



Die Ergebnisse der Tests sind auf der Website des NCPA einsehbar. Und man stellt fest: Während der Fußgängerschutz von Geländewagen und SUVs früher tatsächlich oft äußerst schlecht beurteilt wurde, sind sie heute in diesem Punkt besser als ihr Ruf. Das zeigen Bewertungen aus dem Jahr 2018, die einen Vergleich zwischen dem SUV BMW X5 und dem Kleinwagen Fiat Panda ermöglichen.

BMW X5 punktet mit Notbremssystemen

Der BMW X5 erreicht im NCPA-Test in Puncto Fußgängersicherheit 36,2 von insgesamt möglichen 48 Punkten und damit einen Wert von 75 Prozent [Testergebnis: euroncap.com]. Sieht man sich die Bewertung im Detail an, stellt man fest, dass vor allem Kopf und Beine des Fußgängers bei einem Zusammenprall mit dem SUV relativ gut geschützt sind. Eine schlechte Bewertung gibt es in diesem Fall beim Beckenaufprall. Sehr positiv wirkt sich die serienmäßige Ausstattung mit automatischen Notbremssystemen für Fußgänger und Radfahrer aus, die mit zwölf von zwölf Punkten zu Buche schlägt.



Der Fiat Panda hingegen erreicht bei der Fußgängersicherheit insgesamt nur 22,9 von insgesamt 48 Punkten und damit einen Wert von lediglich 47 Prozent [Testergebnis: euroncap.com]. Hauptgrund für das vergleichsweise schlechte Abschneiden ist, dass der Kleinwagen serienmäßig mit keinerlei Sicherheitssystemen für ungeschützte Verkehrsteilnehmer ausgestattet ist. Dafür gibt es null von zwölf möglichen Punkten in diesem Bereich. Doch auch beim Fußgängeraufprallschutz allein schneidet der Kleinwagen leicht schlechter ab als der SUV: Besonders die Gefahr schwerer Kopfverletzungen ist demnach beim Zusammenprall mit einem Panda deutlich höher als bei einem BMW X5. Und auch im Bereich der Beine ist ein Zusammenprall mit einem Panda gefährlicher als mit dem SUV. Lediglich im Bereich des Beckens drohen bei der Kollision mit den Kleinwagen erheblich weniger Verletzungen.

Deutliche Verbesserungen durch weichere Materialien

Für die positive Entwicklung beim Fußgängerschutz in den vergangenen zehn Jahren sind bei den SUVs laut ADAC vor allem Verbesserungen bei den sogenannten passiven Sicherheitssystemen verantwortlich. Dazu zählt beispielsweise, dass die Materialien im Frontbereich weicher geworden sind und so die Aufprallenergie besser aufnehmen können. Viele SUVs verfügen auch über eine verformbare Motorhaube, die sich im Crashfall beispielsweise aktiv aufstellt und den Fußgänger so vor schweren Kopfverletzungen schützt. Und Motorhaube, Kühler- sowie Stoßfängerbereich sind dem ADAC zufolge heute meist so gebaut, dass es weniger Kanten gibt, an denen sich angefahrene Fußgänger schwer verletzen könnten.



Hinzu kommen neue technische Lösungen: So ist beispielsweise der Volvo V40 als erstes Fahrzeug überhaupt mit einem Fußgänger-Airbag ausgestattet, der sich bei einer Kollision blitzschnell über das untere Drittel von Windschutzscheibe und A-Säule entfaltet. Gleichzeitig hebt sich automatisch die Motorhaube an, um die Verletzungsgefahr für Fußgänger weiter zu reduzieren.

ADAC sieht weiteres Optimierungspotenzial