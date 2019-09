Seit 10 Jahren in Berlin

Seit zehn Jahren können sich in Berlin muslimische Frauen und Männer an ein eigens für sie eingerichtetes Seelsorge-Telefon richten. Am kommenden Mittwoch (11. September) feiern die Organisatoren der Hotline, der Trägerverein Islamic Relief Deutschland, der Caritasverband Berlin sowie das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) das runde Jubiläum.



Seit Mai 2009 erhielten die zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr als 45.000 Anrufe. Islamic-Relief-Geschäftsführer Tarek Abdelalem erklärte, die Zusammenarbeit über Religionsgrenzen hinweg sei das Fundament für die Entwicklung des muslimischen Angebots gewesen. Es habe auf die Erfahrungen und Qualitätsstandards aus über 50 Jahren christlicher Telefonseelsorge aufbauen können.