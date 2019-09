Ein Berliner Polizist hat aus Versehen in einem Mannschaftswagen einen Schuss aus einer Maschinenpistole abgefeuert. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend im Ortsteil Gropiusstadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Getroffen wurde niemand.



Die Kugel aus der Maschinenpistole MP5 des Herstellers Heckler & Koch durchschlug eine

Wand des Mannschaftswagens und beschädigte ein weiteres Polizeiauto. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt ein.

Rund zehn Polizisten, die sich in der Nähe befanden, hätten "unter dem Eindruck des Geschehens" gestanden, teilte die Polizei mit; sie hätten ihren Dienst aber fortsetzen können.