Bild: Morris Pudwell

Razzia gegen Clan-Kriminalität - 140 Polizisten durchsuchen Shisha-Bars in Neukölln

06.09.19 | 19:52 Uhr

Erneut geht die Berliner Polizei gegen Clan-Kriminalität in Neukölln vor. Im Visier der insgesamt 140 Einsatzkräfte: Wettbüros, Shisha-Bars - und PS-starke Autos. Auch führende Bezirkspolitiker wollen sich ein Bild machen.

Die Berliner Polizei hat am Freitagabend mehrere Geschäftsräume im Norden Neuköllns durchsucht. Der Einsatz dauert noch an und richtet sich gegen Organisierte Clan-Kriminalität, wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte.



Im Fokus stehen dabei mehrere Objekte, darunter Shisha-Bars und Wettbüros rund um die Karl-Marx-Straße und am Hermannplatz. Knapp 140 Beamte seien im Einsatz und würden von Kolleginnen und Kollegen vom Ordnungsamt untzerstützt, sagte der Polizeisprecher. "Wir wollen Präsenz zeigen und richten uns gegen Strukturen, die meinen, sich dem Gesetz entziehen zu können", sagte er weiter. Im Laufe des Freitagabends wollten sich Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) und sein Amtskollege von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD), ein Bild von der Lage machen, so der Polizeisprecher.



Seit 18 Uhr werden demnach vor allem Sport- und Shisha-Bars durchsucht. Bereits am Nachmittag seien auch Friseurläden und Bäckereien an der Karl-Marx-Straße Ziele der Polizeimaßnahme gewesen. Begleitend zum abendlichen Polizeieinsatz werde am Hermannplatz eine Verkehrssonderkontrolle durchgeführt. Dabei hat die Polizei vor allem PS-starke Autos im Visier.

Geisel zieht nüchterne Bilanz

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Freitag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung [faz.net - Bezahlinhalt] eingeräumt, dass die Politik das Verhalten der Clans zu lange hingenommen habe. Gründe dafür seien ein Unterschätzen der Situation, "political correctness" und Personalmangel.



Seinen Angaben in der Zeitung zufolge ist die Berliner Polizei in diesem Jahr mit nahezu 160 Einsätzen gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans vorgegangen. Im vergangenen Jahr seien 21 libanesische Straftäter abgeschoben worden, so Geisel weiter. Früher seien es meist nur fünf oder sechs Personen pro Jahr gewesen. Der Senator betonte aber auch, dass Abschiebungen kein Allheilmittel seien. Drei Viertel der Clanmitglieder hätten deutsche Pässe, das andere Viertel sei mit Deutschen verheiratet oder habe deutsche Kinder.