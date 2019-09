Unbekannte haben die Schlafdecke eines Obdachlosen in Berlin-Mitte in Brand gesetzt. Nach Polizeiangaben schlief der 35-Jährige am frühen Mittwochmorgen auf einer Parkbank im Volkspark am Weinbergsweg, als er gegen 4.45 Uhr wegen eines Feuers an seiner Decke aus dem Schlaf gerissen wurde. Beim Löschen des Brandes verletzte sich der Mann an der Hand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In den vergangenen Jahren ist es in Berlin bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Am 22. Juli 2018 übergoss ein Mann vor dem Berliner S-Bahnhof Schöneweide zwei schlafende Obdachlose mit Benzin und zündete sie an. Vorausgegangen war ein Streit um Alkohol. Der 48-jährige Täter wurde wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt. Einer der Obdachlosen verstarb später an den Folgen der schweren Verbrennungen.

Bundesweit sorgte zudem der Fall eines angezündeten Obdachlosen im U-Bahnhof Schönleinstraße in Neukölln für Schlagzeilen. In der Nacht auf den 25. Dezember 2016 zündete eine Gruppe von sechs jungen Flüchtlingen aus Syrien und Libyen den schlafenden Mann an. Das Feuer konnte von Passanten gelöscht werden, das Opfer überlebte. Der Haupttäter wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, drei Mittäter zu Jugendstrafen von jeweils acht Monaten Haft auf Bewährung.