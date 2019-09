Ermittlungen dauern an

Auch vier Tage nach dem tödlichen Unfall in Berlin-Mitte sucht die Polizei noch immer nach den Hintergründen. Für Zeugen wurde eine Internetseite freigeschaltet. Am Unfallort selbst wird auch am Dienstag getrauert. Eine Behelfs-Ampel soll dort den Verkehr lenken.