Ein neun Monate altes Baby ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau am Mittwoch schwer verletzt worden. Beteiligt an dem Unfall waren ein BVG-Bus und ein PKW.



Wie die Polizei mitteilte, war eine 26-Jährige mit ihrem Kind auf dem Arm in einem Bus der Linie 134 unterwegs. Dieser fuhr den Angaben zufolge auf der Klosterstraße in Richtung Altstädter Ring. Als er gerade über die Kreuzung an der Ruhlebener Straße fuhr, bog eine 36-jährige Frau mit ihrem Dacia von rechts in die Klosterstraße ein und prallte direkt auf den Bus. Der 55-jährige Busfahrer versuchte zwar noch zu bremsen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern.

Wegen der Vollbremsung und des Zusammenstoßes fiel das Baby auf den Boden. Dabei erlitt das kleine Mädchen schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin, der Busfahrer und die übrigen Fahrgäste blieben unverletzt.