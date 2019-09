Angesichts angenehm warmer Temperaturen hoffen das Strandbad Wannsee und drei weitere Berliner Sommerbäder am Wochenende auf möglichst viele Besucher. Am Samstag sind Höchsttemperaturen von 22 Grad möglich, am Sonntag sogar bis zu 24 Grad.

Das Strandbad Wannsee öffnete am Samstagmorgen zum letzten Mal in dieser Saison. "Wir haben noch Platz. Bis jetzt hält sich der Andrang in Grenzen. Es ist aber mehr los als am Freitag", sagte eine Mitarbeiterin am Samstag. Am Abend gebe es das große Feuerwerk "Wannsee in Flammen".

Die Sommerbäder in Kreuzberg, Wilmersdorf und Humboldthain bleiben noch bis zum 29. September offen. Die neue Woche beginnt mit 22 Grad und wechselnder Bewölkung ebenfalls spätsommerlich, bevor es an Dienstag kühler und regnerisch wird.