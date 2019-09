Seit 14 Jahren engagieren sich Ehrenamtliche in der Schulinspektion. Darunter können etwa Elternvertreter sein, aber auch beispielsweise Personen aus Wissenschaft, Verbänden und Innungen. Die Voraussetzung zur Mitarbeit ist die Teilnahme an einem Auswahlverfahren sowie an einer Basisqualifizierung im Umfang von sechs zweieinhalbstündigen Unterrichtseinheiten oder einem zweitägigen Blockseminar.