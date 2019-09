In der Nacht auf Samstag ist ein 19-Jähriger bei einem Unfall auf der Straße des 17. Juni in Berlin leicht am Kopf verletzt worden. Der Mann saß als Beifahrer in einem hochmotorisierten Geländewagen der zu Mercedes gehörenden sogenannten "High-Performance"-Sparte AMG.

Wie die Polizei mitteilte, bog der 29-jährige Fahrer kurz nach 1 Uhr nachts von der Yitzhak-Rabin-Straße kommend Richtung Brandenburger Tor auf den Boulevard ab. Aus zunächst unbekannten Gründen verlor er dabei die Kontrolle über den Mercedes, der dabei auf die Seite kippte.