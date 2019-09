Nach dem Autounfall mit vier Toten in der Berliner Innenstadt sind bei der Polizei weitere Zeugenaussagen eingegangen. Denen werde jetzt nachgegangen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Nach Informationen der "B.Z." [bz-berlin.de] handelt es sich um 49 Hinweise. Die meisten kamen aber demnach von Menschen, die den Knall des Aufpralls hörten, den eigentlichen Unfall also nicht sahen.



Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Dienstag ein Internetportal [be.hinweisportal.de] freigeschaltet in der Hoffnung, neue Erkenntnisse durch frische Zeugenaussagen zu gewinnen. Allerdings wurden auf die Seite bislang keine neuen Fotos und Videos hochgeladen, die den Unfall dokumentieren. Das einzige bekannte Video, das aus einer Kamera in einem Taxi stammt und den Unfallwagen kurz vor dem Aufprall zeigt, wird weiter ausgewertet, hieß es von den Ermittlern.