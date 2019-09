Ein Fußballfan soll am Samstagabend in Berlin-Köpenick eine Frau wegen ihrer Hautfarbe beleidigt und ihren Begleiter geschlagen haben.



Laut Polizei saß die 27-Jährige gegen 20.20 Uhr in einer Bar in der Straße am Generalshof, als sie von einem Unbekannten in Fankleidung rassistisch beleidigt wurde. Ihr 32-jähriger Begleiter sei auf den Mann zugegangen und von ihm zu Boden geschlagen worden. Daraufhin flüchtete der Unbekannte.



Der 32-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.