Am Montag ist noch ein Verhandlungstermin für letzte Worte der Angeklagten vorgesehen. Wenn keine weiteren Anträge gestellt werden, könnte das Urteil am 1. oder 2. Oktober verkündet werden, hieß es vom Berliner Landgericht. Einen genauen Termin will die Kammer nach den Schlussworten der Angeklagten bekanntgeben.

Nach fast fünfjährigem Prozess um einen Mord in einem Berliner Wettbüro wird in der kommenden Woche das Urteil erwartet - voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch.

Angeklagt sind zehn Mitglieder des Rockerclubs "Hells Angels" wegen tödlicher Schüsse in einem Wettbüro am 10. Januar 2014. An diesem Tag waren 13 teils vermummte Männer in das Wettspiel-Café in Berlin-Reinickendorf marschiert. Der Mann an der Spitze hielt eine Pistole in der Hand und feuerte auf das 26-jährige Opfer. Der Angriff, der 25 Sekunden dauerte, wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet.