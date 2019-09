Die Berliner Polizei kontrolliert am Donnerstag weiter gezielt den Vekehr. Am zweiten Tag der dreitägigen Aktion sollen vor allem Lkw und Busse überprüft werden. Darüber hinaus müssen aber auch Auto-, Rad- und E-Scooter-Fahrer damit rechnen, angehalten zu werden.



Auch am Freitag soll noch verstärkt kontrolliert werden. Die Polizei will die Verkehrsteilnehmer dadurch für Gefahren sensibilisieren, die unter anderem durch Abbiegefehler, Falschparken, überhöhte Geschwindigkeit und Handynutzung entstehen.