"Im vergangenen Jahr konnten in Berlin mehr als 500 Kinder in Pflegefamilien vermittelt werden. Wir brauchen aber noch mehr Pflegeeltern", sagte Scheeres laut einer Mitteilung vom Montag [berlin.de] .

Mit einer berlinweiten Plakatierung will Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) neue Pflegefamilien für Kinder gewinnen. Die Kampagne steht unter dem Motto "Pflegekinder bringen Lebendigkeit in die Familie". Bis Januar kommenden Jahres werden dafür fünf verschiedene Plakate in öffentlichen Verkehrsmitteln und den Sozialen Medien zu sehen sein.

Ende 2018 lebten laut Senatsverwaltung für Familie rund 2.400 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien. 44,4 Millionen Euro gab das Land Berlin dafür aus. Der Bedarf ist aber größer. Weil die Zahl der Pflegefamilien nicht ausreicht, müssen auch Säuglinge mitunter schon in Heimen untergebracht werden.

Ein Grund für die mangelnde Bereitschaft, ein Kind vorübergehend oder dauerhaft aufzunehmen, ist laut Aussage des Geschäftsführers der Familien für Kinder gGmbH, Peter Heinßen, aus dem April der "angespannte Wohnungsmarkt". In Berlin sind die Jugendämter und freie Träger für die Vermittlung zuständig.

In nur drei Prozent der Fälle kehren die Kinder aus Pflegefamilien laut dem Verein überhaupt in ihre Herkunftsfamilien zurück. In vielen Fällen leben die Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr oder der Verselbstständigung in einer Pflegefamilie.