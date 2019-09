Nach Aussage eines Gutachters im ersten Prozess war der Lkw-Fahrer am 5. September 2017 ungebremst in eine Unfallstelle auf der Autobahn A2 bei Lehnin gefahren. Dabei kippte ein Feuerwehrwagen um und begrub zwei Feuerwehrleute im Alter von 23 und 38 Jahren unter sich. Die beiden Männer starben noch am Unfallort, ein weiterer Feuerwehrmann wurde schwer verletzt.

Der Lastwagenfahrer hatte vor Gericht angegeben, möglichweise eingeschlafen zu sein. Seine Strafe hielt er aber laut seinem Anwalt für zu hoch. Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte in ihrem Plädoyer eine höhere Haftstrafe von drei Jahren und sieben Monaten gefordert.