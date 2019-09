Die Fahrgäste waren Berliner, die an der Demonstration des Potsdamer Pegida-Ablegers Pogida teilnehmen wollten. Die Scheibe zersplitterte; einige Pogida-Anhänger, die schon ausgestiegen waren, flüchteten zurück in den Bus. Anschließend warf sich der Angeklagte vor das Fahrzeug, um die Wegfahrt zu verhindern. Der Fahrer bremste - und verhinderte dadurch vermutlich Schlimmeres.

Bereits mehr als drei Jahre und acht Monate liegt der Fall zurück, der am Dienstag im Amtsgericht Potsdam verhandelt worden ist. Dabei sahen die Richter des Schöffengerichts die Taten eines Angeklagten bei einer Pogida-Demonstration im Januar 2016 als erwiesen an: Der heute 40-Jährige habe bei einer Gegendemonstration einen Polizisten ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen und aus einer aufgeheizten Menschenmenge heraus mehrere Pflastersteine direkt auf die Scheiben eines voll besetzten Busses geworfen.

Das Schöffengericht verurteilte den Mann wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung, zudem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. "Es war ein Fehler und wird nicht wieder geschehen", ließ der 40-Jährige, ein Vater dreier Kinder, den Verteidiger vortragen. Vorbestraft ist der Angeklagte nicht. Vor allem deshalb blieb es bei acht Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldauflage: Der Verurteilte muss 600 Euro an die Landeskasse zahlen, in Raten. "Es ist zu erwarten, dass Sie sich die Strafe zur Mahnung dienen lassen", sagte die Vorsitzende Richterin. "Wir haben hier das Video gesehen: eine einzige Schreierei, eine einzige Aggression. Sie dabei, als erwachsener Mann und Vater dreier Kinder, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen."

"Die Polizei forderte mich auf, alle wieder aufzunehmen, es ging um Leib und Leben", erinnert sich der 54-Jährige im Gericht. "Großeltern und Enkel, alle kamen rein. Die Polizei hat mir den Weg zurück gewiesen. Weit sind wir nicht gekommen. Dann war die Straße zu. Sie kamen aus der Jägerstraße und bewarfen den Bus mit Pflastersteinen." Der Bus fuhr zurück nach Berlin, wie die Polizei geraten hatte. "Die Windschutzscheibe war hin, ich hatte nur ein kleines Loch, durch das ich gucken konnte." Im Bus sei Panik ausgebrochen: "Die Fahrgäste schrien: 'fahr los!' Die hatten Angst." Bereits bei der polizeilichen Vernehmung hatte der Fahrer ausgesagt, Fahrgäste hätten die Tüten von innen zuhalten müssen; Gegendemonstranten hätten versucht, diese zu öffnen, und dabei "Nazis, Nazis" gerufen. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Ins Mikrofon der Reporterin sprechen will der Zeuge nicht. "Es geht um die Sicherheit meiner Familie. Diese Leute wollten damals schon wissen, wo ich wohne."

Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am Abend des 11. Januar 2016 klagt die Staatsanwaltschaft Potsdam fünf weitere Männer an. Alle sind Gegendemonstranten.

Auch diese Prozesse werden im Amtsgericht stattfinden, sie sind aber nach Angaben eines Gerichtssprechers noch nicht terminiert. Die Vorwürfe gegen die fünf Angeklagten sind gravierend. Unter anderem sollen sie Pflastersteine und Glasflaschen direkt auf Fußgänger geworfen haben. Sie sollen versucht haben zu verhindern, dass die Pogida-Teilnehmer den Bahnhof erreichen und nach Hause fahren konnten; die Polizei musste am Ende die Straße freimachen. Dem Vernehmen nach geht es auch um Sachbeschädigung: Zahlreiche Schaufenster in der Innenstadt waren eingeschlagen worden.



In den darauf folgenden Monaten hatte die der Pegida nahestehende Gruppe "Pogida" noch mehrere Demonstrationen angemeldet. Einmal wöchentlich zog man durch die Stadt, es kamen meist hundert bis 200 Demonstranten.

Aus den Krawallen am 11. Januar zog die Polizei jedoch Konsequenzen. Bei den folgenden Demonstrationen waren mehr als tausend Polizisten im Einsatz, um beide Seiten voneinander fernzuhalten: In schwerer Schutzkleidung, mit Helmen und Schilden. Wasserwerfer standen am Straßenrand. Für das beschauliche Potsdam ein ungewohntes Bild.



Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte die Ausschreitungen vom 11. Januar 2016 damals als "Faustrecht auf den Straßen" bezeichnet. Krawalle bei Demonstrationen hat es seither in Potsdam nicht mehr gegeben.