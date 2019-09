Preisverleihung in Leipzig

Am Freitag werden in Leipzig zum 25. Mal die Goldene Henne-Trophäen vergeben. Zu diesem Jubiläum soll auch ein Ehrenpreis an die Montagsdemonstranten von '89 vergeben werden. Das rbb Fernsehen übertragt die Preisverleihung ab 20.15 Uhr live.