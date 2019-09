Die Brandenburger Polizei hat am Mittwochnachmittag einen Autofahrer erschossen, der zuvor seine Waffe auf die Beamten gerichtet haben soll.



Nach Angaben der Polizei wurde an der A10-Anschlusstelle Berlin-Hellersdorf ein Mazda mit polnischem Kennzeichen gestoppt. Die Kennzeichen des Fahrzeuges standen nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Polen in Fahndung. Nach Polizeiangaben richtete der Fahrer eine Waffe auf die Polizisten. Daraufhin schossen die Beamten mehrfach auf den Mann und verletzten ihn dabei tödlich. Ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den gesuchten Straftäter handelt, muss noch geklärt werden.



Die A10 ist ab Berlin-Hellersdorf in Richtung Prenzlau gesperrt. Der Polizeieinsatz am Tatort kann bis in die späten Abendstunden andauern, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von rbb|24. Näheres zu dem Ereignis konnte er noch nicht sagen.