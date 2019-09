Das Brandenburger Gesundheitsministerium ruft zur Teilnahme an der Grippeschutzimpfung auf.



Die "echte" Virusgrippe sei keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung, betonte Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Sonntag in einer Mitteilung. Da sich Viren ständig veränderten, halte der Schutz jeweils nur eine Saison und müsse jährlich erneuert werden.



In der Saison 2018/ 2019 wurden in Brandenburg insgesamt 5.453 Erkrankungen mit Labornachweis gemeldet. Es wird jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.