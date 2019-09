Razzia in Brandenburg/Havel wegen Terror-Ermittlungen

In Brandenburg an der Havel hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht. Der Einsatz in der Innenstadt erfolgte auf Anweisung der Generalbundesanwaltschaft.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen eine deutschlandweit agierende Gruppe, die unter Terrorverdacht steht. Nach rbb-Recherchen waren dabei größere Geldüberweisungen aufgefallen. Eine Spur führte nach Brandenburg an der Havel. Festnahmen hat es bislang nicht gegeben.