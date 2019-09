Polizei evakuiert Da-Vinci-Schule in Potsdam

Im Norden Potsdams kommt es seit Montagnachmittag zu umfangreichen Sperrungen. Grund ist der Fund verdächtiger Ampullen bei Bauarbeiten auf dem Bornstedter Feld. Die Da-Vinci-Gesamtschule an der Esplanade musste komplett evakuiert werden.

Im Potsdamer Ortsteil Bornstedter Feld sind am Montag drei Schulen evakuiert worden. Betroffen sind die Da-Vinci-Gesamtschule, die Grundschule Bornstedter Feld II ("Rote Kaserne Ost") und die Schule am Schloss, die alle drei an der Esplanade gelegen sind. Mehr als 700 Schülerinnen und Schülern sowie gut 100 Lehrerinnen und Lehrer mussten die Gebäude verlassen.

Grund ist der Fund verdächtiger Ampullen bei Bauarbeiten an der Ecke Georg-Herrmann-Allee und Esplanade. Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst seien ausgerückt, um die Lage zu prüfen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle rbb|24 am Nachmittag.