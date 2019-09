Ein Kleinflugzeug ist am Mittwochnachmittag nahe Zehdenick im nördlichen Brandenburg abgestürzt. Bei dem Unglück etwa 70 Kilometer nördlich von Berlin ist nach Polizeiangaben ein Mann ums Leben gekommen.



Nach ersten Vermutungen handelt es sich bei dem Toten um den Piloten der Maschine, wie eine Sprecherin sagte. Das Flugzeug sei auf einem Feld nahe der Landstraße 22 abgestürzt und komplett zerstört. Die Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchungen ermittelt jetzt die Ursache.



An Bord des Flugzeuges waren nach ersten Erkenntnissen zunächst auch 14 Fallschirmspringer - der Pilot verunglückte nach deren Absprung beim Landeanflug. In der Nähe der Unglücksstelle im Landkreis Oberhavel befindet sich ein Flugplatz für Fallschirmspringer. Er liegt beim Zehdenicker Ortsteil Badingen.