Ab 2020 sollen auch in Berlin die Wartehäuschen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mehr als nur einen Zweck erfüllen: Neben Fahrgästen sollen sich auch Bienen und andere Insekten wohlfühlen. Dazu soll es grün auf den Dächern werden. Der Berliner Senat hat jetzt beschlossen, dieses Vorhaben mit 100.000 Euro zu unterstützen. Die BVG teilte am Montag mit, sie freue sich, "wenn das Land Berlin uns dabei unterstützt".

Nahrung für Bienen, Hummeln und Co, Feinstaubfilter und Stadtverschönerung. Das sind die Argumente für eine Bepflanzung. Mit dieser Begründung hat Utrecht in den Niederlanden zuletzt 300 Bushaltestellen beziehungsweise deren Dächer bepflanzt.Die Stadt benutzt dazu vor allem Sedum-Pflanzen, auch "Mauerpfeffer" genannt. Die sei bei heimischen Bienen und Hummeln besonders beliebt, ein guter Feinstaubfilter und Wasserspeicher und vor allem robust und winterhart.

"Wir werden damit nicht die Welt retten, aber es ist ein netter Beitrag und schöner Farbtupfer auf der Straße, etwa wenn man aus dem Doppeldecker drauf schaut", sagt Daniel Buchholz, Mitglied des Abgeordnetenhauses (SPD).

Auch Neuss, Düsseldorf und andere Städte planen bereits dem Utrechter Vorbild zu folgen. In Leipzig gibt es seit Anfang Juli bereits bepflanzte Haltestellen. In der sächsischen Großstadt werden derzeit 900 neue Wartehäuschen an Bus- und Straßenbahnhaltestellen aufgestellt. Auch hier werden Sedum-Pflanzen benutzt. In Berlin gibt es insgesamt 4.500 Wartehäuschen.