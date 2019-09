Unbekannter zündet Fahrrad an Tankstelle an

Ein Unbekannter hat in Cottbus auf dem Gelände einer Tankstelle sein Fahrrad angezündet. Wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag mitteilte, sei am Vorabend gegen 21 Uhr ein junger Mann mit einem Fahrrad zu der Jet-Tankstelle im Stadtteil Sachsendorf gekommen.

Der etwa 30 Jahre alte Mann habe eine Zapfpistole aus der Halterung genommen und das Fahrrad mit Benzin übergossen. Anschließend habe er das Rad angezündet und die Tankstelle zu Fuß verlassen. "Nur durch das schnelle eingreifen des Tankstellenpersonals konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden", so ein Polizeisprecher. Sie sucht nun nach dem Unbekannten und auch nach möglichen Zeugen der Tat.

Gegen Mitternacht wurden außerdem Fahrzeuge auf einem Firmengelände im Stadtteil Schmellwitz angezündet. Laut der Polizei standen in der Guhrower Straße insgesamt acht Pkw in Flammen, zwei weitere seien durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ob die Fälle zusammenhängen, ist unklar. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen.