Ein digitales Archiv mit 425 Stunden DDR-Alltag auf Schmalfilm ist von 23. September an online abrufbar. Künftig sind die Privataufnahmen von 149 Familien in der "Open Memory Box" [ext. Link] abrufbar, wie die schwedische Botschaft in Berlin mitteilte.

Es ist ein Projekt des Forschungsverbunds "Das mediale Erbe der DDR", an dem unter anderem das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) beteiligt ist. Zur Präsentation am 23. September werden in der kanadischen Botschaft in Berlin neben dem kanadischen Botschafter Stéphane Dion auch der Stiftungsratsvorsitzende der Bundesstiftung Aufarbeitung, Markus Meckel, erwartet.



Das Projekt wurde unter anderem von der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem kanadischen Social Sciences and Humanities Research Council gefördert. Am 24. September ist dazu in der Bundesstiftung Aufarbeitung auch eine Podiumsdiskussion zum Erkenntniswert der Quellensammlung geplant.