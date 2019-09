Seit drei Monaten sind E-Scooter in Berlin erlaubt, die Polizei hat jetzt eine Zwischenbilanz gezogen: Viele Nutzer fahren alkoholisiert, sie bauen Unfälle mit Schwerverletzten. In 19 Fällen wird sogar wegen Fahrerflucht ermittelt.

Seit dem 15. Juni registrierte die Polizei demnach 74 Unfälle von Rollerfahrern. Dabei wurden 16 Menschen schwer- und 43 leicht verletzt. In 65 der 74 Fälle waren die Fahrer der E-Scooter nach Feststellung der Polizei schuld an dem Unfall. Das entspricht rund 88 Prozent. In 19 Fällen wird wegen Unfallflucht ermittelt. Die häufigsten Ursachen der Unfälle waren nach Angaben der Polizei Fehler beim Fahren, unzulässige Benutzung von Gehwegen und Alkohol.

Die Polizei leitete 87 Ermittlungsverfahren gegen Fahrer ein. In 65 Fällen ging es um Trunkenheit im Straßenverkehr. Besonders bei Kontrollen am Abend und in der Nacht seien die Fahrer "überdurchschnittlich oft alkoholisiert" gewesen. "Der festgestellte Höchstwert lag hier bei rund 2,78 Promille", so die Polizei.

Schon 9.000 E-Scooter in Berlin - zwei Drittel in der Stadtmitte

Die Dunkelziffer der Verletzten dürfte nach rbb-Recherchen höher liegen, als die offiziellen Zahlen. Anfragen bei Berliner Notaufnahmen hatten ergeben, dass deren Zahlen und die Zahlen der Polizei weit auseinanderlagen. Das liegt daran, dass viele Betroffene Unfälle nicht melden. "Wer sich selbst auf die Klappe legt, wird uns nicht anrufen", hatte eine Polizeisprecherin rbb|24 gesagt.

Sieht man sich die festgestellten Verstöße in den ersten drei Monaten seit der Betriebserlaubnis für E-Scooter in Deutschland an, wird allerdings auch klar: Der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer nutzt die Roller ohne gegen Regeln zu verstoßen. Nach rbb-Informationen stehen in Berlin insgesamt 9.000 Roller zur Ausleihe bereit. Alleine im Bezirk Mitte sind es 3.800 Stück.

Im gesamten vergangenen Jahr registrierte die Polizei in Berlin 144.325 Verkehrsunfälle [berlin.de/polizei]. 15.630 Menschen wurden dabei leicht und 2.542 Menschen schwer verletzt. In gut 68 Prozent der Unfälle waren Pkw-Fahrer die Verursacher, in gut 13 Prozent Lkw-Fahrer, in knapp vier Prozent Radfahrer und in 1,2 Prozent Fußgänger. Radfahrer waren an 7.971 registrierten Unfällen beteiligt.