Sechster in weniger als einem Jahr

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Spree-Neiße hat rund 1,54 Millionen Euro im Spiel "6aus49" gewonnen, wie die Lotto-GmbH Brandenburg am Montag mitteilte. Damit hat es in Brandenburg sechs Lotto-Millionäre in weniger als einem Jahr gegeben.