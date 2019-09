Ein Busfahrer hat in Jüterbog (Teltow-Fläming) bei einem Unfall ein Wartehäuschen vollständig zerstört. Zunächst hatte er am Freitag Kinder einer nahen Schule nach einem Ausflug abgesetzt, wie die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel am Sonntag mitteilte.

Dann wurde offenbar der Platz ein wenig zu knapp für einen weiteren einfahrenden Bus. Also wollte der Busfahrer wenden, unterschätze aber den Abstand seines Fahrzeuges zu dem Haltestellenhäuschen. Das Häuschen stürzte ein und wurde zerstört.

Später wurde bekannt, dass ein zehnjähriger Junge von Glassplittern der kaputten Scheibe getroffen worden war und einen Schock erlitten hatte. Der Bus blieb fahrbereit. Dennoch entstand der Polizei zufolge ein hoher Schachschaden.