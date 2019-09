Ein Radfahrer, der vor gut eineinhalb Wochen in Perleberg (Prignitz) verunglückt ist, ist seinen Verletzungen erlegen. Wie die Brandenburger Polizei am Freitag mitteilte, starb der 63-Jährige am Donnerstag in einem Krankenhaus.

Der Mann war am 25. August in der Wilsnacker Straße mit seinem Rennrad frontal gegen ein geparktes Auto gefahren und hatte sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei war der 63-Jährige nicht bei Bewusstsein, als die Rettungskräfte eintrafen. Warum der Mann das parkende Fahrzeug übersehen hatte, ist unklar.