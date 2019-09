Unbekannte lockern Radmuttern an Auto

Auf dem Gelände der Feuerwache Marzahn in Berlin haben Unbekannte die Radmuttern eines dort abgestellten Fahrzeugs gelockert. Die Polizei bestätigte rbb|24 am Mittwoch, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Anzeige sei am 8. September eingegangen. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" [externer Link] berichtet.

Nach Angaben der Zeitung wurden "zahlreiche" Privat- und Dienstfahrzeuge der Feuerwehr und der Kassenärztlichen Vereinigung manipuliert, die dort einen Stützpunkt unterhält. Das wollte ein Feuerwehrsprecher gegenüber rbb|24 nicht bestätigen.

Das Gelände der Wache an der Märkischen Allee sei zwar durch Stahltore gesichert, es sei aber kein Problem, über den Zaun zu gelangen. Auch gebe es keine Kameraüberwachung.

Die Fahrer seien mittlerweile in einer internen Anweisung gebeten worden, ihre Fahrzeuge zu prüfen, bevor sie losfahren. Fälle von gelockerten Radmuttern sollen umgehend bei der Polizei angezeigt werden.