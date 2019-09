Der Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr befindet sich im Ausnahmezustand. Grund sei zum einen ein Computerfehler am Einsatzleitsystem, wie Sprecher Frederic Finner rbb|24 am Dienstagnachmittag sagte. Er sei bei regulären Wartungsarbeiten entstanden. Zum anderen sei das Aufkommen an Rettungseinsätzen sehr hoch. Kurz zuvor hatte die Feuerwehr per Twitter über den Ausnahmezustand informiert.