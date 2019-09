Kurz vor Landung in Tegel

Vor der Ankunft in Berlin-Tegel ist ein Flugzeug in schwere Turbulenzen geraten. Mehrere Passagiere wurden verletzt. Die Maschine konnte aber sicher landen. Laut Flughafen Tegel gab es keine Einschränkungen im Flugbetrieb.

Am Berliner Flughafen Tegel ist am frühen Montagabend eine Maschine der Fluggesellschaft Eurowings vor dem Landeanflug in Turbulenzen geraten. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, wurden nach der Landung fünf Passagiere und drei Crewmitglieder medizinisch betreut. Die Berliner Feuerwehr sprach von sechs Flugzeuginsassen, die zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Die Maschine konnte sicher landen. Die Maschine sei zu keiner Zeit in seiner Sicherheit beeinträchtigt gewesen, betonte die Fluggesellschaft. Dennoch werde das Flugzeug routinemäßig überprüft, bevor es wieder im Flugverkehr eingesetzt wird. Der Flugbetrieb lief nach Betreiberangaben weiter.