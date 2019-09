Flugzeugunglück in Oberhavel

Im Fall des abgestürzten Kleinflugzeugs im Norden Brandenburgs wird am Donnerstag der Unfallort genauer untersucht. Dabei sollen zwei Gutachter der Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchungen nach Hinweisen auf die Unglücksursache forschen.

Die Cessna war am Mittwoch in der Nähe von Zehdenick (Oberhavel) beim Landeanflug auf einem Feld nahe der Landstraße 22 abgestürzt und komplett zerstört worden. Der 31-jährige Pilot kam dabei ums Leben. An Bord der einmotorigen Maschine waren nach Angaben der Polizei ursprünglich auch 14 Fallschirmspringer. Sie waren jedoch schon vor dem Unfall wie geplant abgesprungen.

In der Nähe der Unglücksstelle im Landkreis Oberhavel befindet sich ein Flugplatz für Fallschirmspringer. Er liegt beim Zehdenicker Ortsteil Badingen. Der Betreiber wollte sich am Abend nicht zu dem Absturz äußern.