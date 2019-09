Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Moabit ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war der Brand in der Nacht im Dachgeschoss eines Hauses in der Turmstraße ausgebrochen.

Die Feuwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz. Der Brand sei unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr noch in der Nacht über Twitter mit. Weitere Personen seien nicht in Gefahr gewesen.