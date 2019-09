Sprengmeister will in Potsdam fünf Bomben entschärfen

Großeinsatz am Mittwoch

Bei einer systematischen Kampfmittelsuche im südlichen Teil von Potsdam wurden in der vergangenen Woche fünf Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese sollen am Mittwoch rund um die Michendorfer Chaussee im Potsdamer Forst entschärft werden, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht.

Da es sich um zwei verschiedene Fundorte handelt, wird die Entschärfung durch den Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, Mike Schwitzke, in zwei Phasen erfolgen. Zunächst wird ab 8:15 Uhr am Mittwochmorgen im Wald zwischen Michendorfer Chaussee und Templiner Straße entschärft. Dafür muss die Templiner Straße gesperrt werden, was jedoch wenig Einfluss auf den Verkehr haben soll, wie eine Pressesprecherin der Stadt rbb|24 erklärte.