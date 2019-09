Bei einem Absturz einer Wartungsgondel in Nordhessen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll es einen technischen Defekt an der Seilwinde gegen haben. Die Wartungsfirma soll aus Berlin kommen.



An einem Sendeturm in Nordhessen ist am Dienstag eine Wartungsgondel abgestürzt. Dabei sind drei Männer, die dort Arbeiten durchführten, ums Leben gekommen.

Die mit den Wartungsarbeiten beauftragte Firma soll nach Informationen des Hessischen Rundfunks aus Berlin kommen. Nach Angaben der Polizei stürzte die Gondel aus bisher ungeklärten Gründen aus rund 50 Metern in die Tiefe auf eine Asphaltfläche. Die Männer wurden durch den Aufprall tödlich verletzt und starben noch am Unfallort. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 50-Jährigen aus Neureichenau in Bayern sowie einen 46-Jährigen aus Karlsruhe und einen 27-Jährigen aus Dülmen in Nordrhein-Westfalen.

Nach bisherigen Ermittlungen habe es einen technischen Defekt im Bereich der Seilwinde gegeben, so ein Sprecher der Polizei.